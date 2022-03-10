Введены наказания за распространение фейков о Российской армии

Отныне нельзя безнаказанно распространять ложь о действиях Вооруженных сил России и как-то иначе дискредитировать Российскую армию. "Российская газета" публикует два закона - поправки в УК и КоАП, которые вводят наказание для тех, кто хочет оболгать и дискредитировать действия российских солдат.

"Принятые законы направлены в первую очередь на противодействие распространению ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил - это два разных нарушения, а не одно. И система наказания отличается.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ сразу вводится уголовное наказание. Гражданам, опубликовавшим под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о специальной военной операции будут грозить либо крупные штрафы (от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей), либо другие наказания. Скажем: принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Если же гражданин предпринимает какие-либо публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов нашей страны и ее граждан, то в первый раз его накажут по КоАП. Второй же раз - если кому-то с первого раза станет не ясно, насколько неуместны и аморальны его действия, - наступит уже уголовная ответственность. Наказывать будут, например, за призывы к митингам против специальной военной операции. Практика уже нарабатывается. Люди, выходящие на митинги, не понимают главного: они так не свое миролюбие показывают, а выражают поддержку тем, кто стреляет в наших солдат. Это неприемлемо.

Владислав Куликов