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Российская газета

Введены наказания за распространение фейков о Российской армии

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Источник изображения: rg.ru

Отныне нельзя безнаказанно распространять ложь о действиях Вооруженных сил России и как-то иначе дискредитировать Российскую армию. "Российская газета" публикует два закона - поправки в УК и КоАП, которые вводят наказание для тех, кто хочет оболгать и дискредитировать действия российских солдат.

"Принятые законы направлены в первую очередь на противодействие распространению ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил - это два разных нарушения, а не одно. И система наказания отличается.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ сразу вводится уголовное наказание. Гражданам, опубликовавшим под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о специальной военной операции будут грозить либо крупные штрафы (от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей), либо другие наказания. Скажем: принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Если же гражданин предпринимает какие-либо публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов нашей страны и ее граждан, то в первый раз его накажут по КоАП. Второй же раз - если кому-то с первого раза станет не ясно, насколько неуместны и аморальны его действия, - наступит уже уголовная ответственность. Наказывать будут, например, за призывы к митингам против специальной военной операции. Практика уже нарабатывается. Люди, выходящие на митинги, не понимают главного: они так не свое миролюбие показывают, а выражают поддержку тем, кто стреляет в наших солдат. Это неприемлемо.


Владислав Куликов

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
10.03.2022 09:45
Цитата, q
Гражданам, опубликовавшим под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о специальной военной операции будут грозить либо крупные штрафы (от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей), либо другие наказания. Скажем: принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Это круто, а как распознать фейк? Все что не из Министерства Обороны может быть фейком.
+1
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№2
10.03.2022 10:32
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Все что не из Министерства Обороны может быть фейком
Многочисленные заявления об отсутствии на Украине российских призывников оказалось фейком из Министерства Обороны.
+3
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№3
10.03.2022 10:59
У меня вообще сложилось впечатление, что власти не хотят слышать ничьего мнения, кроме своего. Потому что реально - никаких критериев оценки фейковости нет. Доказать что-либо (правда это или ложь) тоже не представляется возможным.

Вообще не самый мудрый ход от  властей, особенно сейчас и особенно в том, что это только внутри страны запретить всё по полной, а снаружи медиа-беспредел так и будет продолжаться... - а мы теперь будем сидеть и тупо оптекать даже слово вымолвить боясь, а вдруг фейк....
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