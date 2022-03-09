Экс-чиновники Госдепа и Пентагона выступили за введение ограниченной бесполётной зоны над Украиной

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Соединенным Штатам необходимо установить ограниченную бесполетную зону над Украиной. С соответствующим предложением к Байдену обратилась группа бывших высокопоставленных чиновников Госдепа и Пентагона.

Как сообщает Politico, группа высокопоставленных чиновников и военных, общим количеством 27 человек, написала президенту США письмо, в котором предложила ввести над Украиной "ограниченную бесполетную зону". По их мнению, американские самолеты должны обеспечивать прикрытие гуманитарных коридоров, согласованных Киевом и Москвой. Белый дом должен донести до российских властей, что США не желают конфронтации с Россией, но не намерены терпеть нападения российских войск на районы проживания гражданского населения.

Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими должностными лицами в четверг

- говорится в письме.

За введение бесполетной зоны выступили хорошо знакомые нам американские русофобы из высших эшелонов власти, среди которых: экс-представитель США по Украине Курт Волкер, генерал Филипп Бридлав, экс-координатор Госдепа по санкциям Дэниел Фрид, экс-послы США в Киеве Джон Хербст и Уильям Тейлор, экс-посол в Москве Александр Вершбоу и т.д. Всего под письмом поставили подпись 27 человек.

Ранее президент Байден и министр обороны Остин Ллойд завили, а генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что ни США, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией, поэтому не будут вмешиваться в проводимую на территории Украины спецоперацию. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не потерпит вмешательства в спецоперацию и будет рассматривать любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, что повлечет за собой катастрофические последствия для всего мира.