Военные показали, как против ВСУ применяют новейшие ударные вертолеты Ка-52

Так называемый "режим тишины" и предоставление коридоров безопасности для выхода мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя не остановили полностью действия Вооруженных сил России. На других направлениях они продолжали выполнение задач специальной военной операции на Украине.

Во вторник, 8 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, как решаются эти задачи. Он, в частности, сообщил, что в течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией России уничтожены 158 военных объектов ВСУ. А 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира. "Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ‑29 и один Су‑27 ВВС Украины", - отметил генерал.

Также были выведены из строя 2 дивизиона комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М‑1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

По словам Конашенкова, всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С‑300, "Бук М‑1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций. Также уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат.

Вчера же Минобороны России опубликовало видеокадры того, как наши летчики в ходе специальной военной операции на Украине применяют новейшие ударные вертолеты Ка‑52 "Аллигатор". Съемка запечатлела работу их экипажей ночью и сопровождалась пояснением, что такая авиатехника используется преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях.

Экипажи вертолетов Ка‑52, действуя парами, уничтожили противотанковыми управляемыми ракетами зенитную установку и бронетехнику противника

Из комментария к видео следовало, что экипажи армейской авиации ВКС России, действуя парами, уничтожили противотанковыми управляемыми ракетами зенитную установку и бронетехнику противника. А видеоматериалы объективного контроля подтвердили точное попадание авиационных средств поражения в цели.

"Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации", - отметили в Минобороны России.

Другое видео запечатлело переправу российской боевой техники через реку.

Наша армейская колонна двигалась по наведенному с помощью инженерных средств транспортному переходу длиной в несколько десятков метров. Колонна в основном состояла из военных грузовиков и бронетранспортеров. Их переправой через водную преграду руководил солдат-регулировщик, который подавал флажками сигналы водителям машин.

Из следующих кадров стало понятно, почему наши военные были вынуждены форсировать реку с помощью своих специальных инженерных средств. В стороне от этой переправы был капитальный мост. Но его, по всей видимости, при отступлении подорвали украинские военные. Это тем не менее не остановило движение Российской армии.

Еще одно видео сделано во время марша артиллерийских и ракетных подразделений Российской армии. Тяжелые самоходные артиллерийские установки с нанесенными на броню отличительными знаками в виде латинской буквы z идут по разъезженной гусеницами грунтовой дороге.

На броне - наши военнослужащие. Один из них, заметив, что его снимают, приветливо машет рукой. Лицо военного закрыто балаклавой, по-видимому, от летящей в разные стороны грязи. Видны только глаза.

За самоходками идут реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". На их пусковых установлены ракеты. То есть машины готовы в любой момент развернуться в боевой порядок и нанести удар по противнику.

Боевики запрещенных в РФ националистических батальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах

Продолжают активные действия и войска Луганской и Донецкой народных республик. Так, подразделения ЛНР, ведя наступление, взяли под контроль еще восемь населенных пунктов - Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка. Сообщается, что продвижение составило 9 километров.

А подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе.

Накануне официальный представитель Минобороны России на основе свидетельств вырвавшихся из города мирных жителей поведал, какая тяжелая обстановка создалась в оккупированном националистами Мариуполе. Люди там прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют. По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь.

Горожане на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "Не стреляйте - здесь дети!". Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с такими надписями разворачивают свои огневые точки.

Кроме того, по вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции ДНР боевики запрещенных в РФ националистических батальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

А вот, с какой картиной столкнулись несколько дней назад военнослужащие Донецкой Народной Республики на проспекте Победы Мариуполя. Там подразделение украинских вооруженных националистов гнало впереди себя более 150 человек мирных жителей. Боевики прикрывались ими как живым щитом.

"Обнаружив бойцов Народной милиции ДНР, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан", - рассказал Конашенков. Он остановился еще на двух важных обстоятельствах.

В Минобороны России достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. "Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - предупредил генерал.

Другое его предупреждение касается украинских оборонных предприятий. Конашенков напомнил, что наши военные с помощью высокоточных средств поражения большой дальности выводят из строя вооружение и военную технику ВСУ. Однако киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины их восстанавливать для последующего направления в районы боевых действий.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские Вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, - заявил генерал Конашенков. - Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий".

Юрий Гаврилов