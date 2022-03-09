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ТАСС

Российским женщинам-военнослужащим в Сирии вручили государственные награды в день 8 Марта

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Женщины-военнослужащие ВС РФ
Женщины-военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: cdn.iz.ru

Врио заместителя командующего группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии по военно-политической работе Антон Трухин отметил, что женщины-военнослужащие проходят службу практически во всех структурных подразделениях

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 8 марта. /ТАСС/. Женщин-военнослужащих российской группировки войск в Сирии на авиабазе Хмеймим поздравили с Международным женским днем. Особо отличившимся командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Роман Бердников вручил государственные и ведомственные награды.

"На российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике проведены торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Наиболее отличившиеся женщины-военнослужащие получили почетные грамоты, а также ведомственные и государственные награды", - говорится в сообщении российской группировки войск в Сирии.

"Вам каким-то удивительным образом удается все успеть: выполнить свой долг и при этом остаться очаровательными, красивыми и женственными", - отметил в приветственном слове Роман Бердников.

Военный оркестр в этот день исполнил песни о любви, всем присутствующим девушкам вручили букеты цветов. После награждения в клубе группировки состоялся праздничный концерт.

Как отметил врио заместителя командующего группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии по военно-политической работе Антон Трухин, женщины-военнослужащие проходят службу практически во всех структурных подразделениях и "достойно выполняют свои обязанности, будучи специалистами связи, медицины, психологической службы и органов политической подготовки".

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