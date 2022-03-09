«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»

Эксперты назвали причину, по которой Вашингтон отказались от испытаний ракет Minuteman III

США должны были провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, но отложили его, чтобы показать, что не повышают готовность своих ядерных сил. «Газета.Ru» разбиралась, почему США сделали такой шаг и можно ли назвать его дружественным по отношению к России.

«Министр обороны [США Ллойд Остин] распорядился отложить испытательный запуск нашей ракеты Minuteman III», - заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Штаты делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы. Кирби отметил, что «ядерную войну не выиграть и ее не следует начинать».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым приказал привести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», - сказал Путин. Он подчеркнул, что Запад принимает нелегитимные санкции в отношении Москвы.

Шойгу доложил Путину о выполнении приказа. Дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

«Стратегические силы сдерживания - основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС)», - говорится в Справочнике по терминологии в оборонной сфере (СТОС) , опубликованном на сайте Минобороны.

«Дополнительные подлодки вышли на боевое патрулирование в море, мобильные наземные ракеты вышли на патрулирование. Это, очевидно, было сделано, чтобы на Западе это увидели со спутников разведки», - рассказал "Газете.Ru" руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО, академик РАН Алексей Арбатов.

Эксперт утверждает, что "вполне вероятно", отказ от новых испытаний ракеты Minuteman III может быть связан именно с обстоятельством объявления особого режима боевого дежурства для стратегических сил сдерживания.

Он отмечает, что Minuteman III стоит на вооружении армии США с 1970-х годов. Это первая в мире твердотопливная и одна из самых массовых межконтинентальных баллистических ракет в истории. Сейчас эта ракета - единственная наземная МБР ВВС США. Ее максимальная дальность - 13 000 км, максимальное количество боеголовок - три.

«США постоянно испытывают Minuteman III, регулярно обновляют их, частично, по деталям - по топливу, отдельным агрегатам, системам наведения, боеголовкам. Но эта ракета очень старая и в ближайшее время ее предполагается заменять на новые ракеты. Такой срок службы даже для самой хорошо сделанной ракеты чрезмерен», - сказал Арбатов.

По его мнению, отложенные испытания ракеты - не доброжелательность к России, сейчас таких настроений нет, но это сделано для того, чтобы "не повышать еще больше военную напряженность в мире".

«США понимают, что если обе стороны начнут поэтапно и синхронно повышать уровни боеготовности своих стратегических сил, то так недалеко дойти и до обмена ядерными ударами. Этого не хочет никто - ни Россия, ни США, ни какая-либо другая страна в мире», - считает Арбатов.

О жесте доброжелательности США в адрес России в отмененных испытаниях их ракеты, в нынешней ситуации говорить невозможно, согласен с Арбатовым главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Приведением в особый режим российских стратегических сил Путин напомнил, что в случае неблагоприятного развития событий существует уровень ядерной эскалации. Однако, до обмена ядерными ударами пока далеко, это исключительно символическая мера.

США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу и провоцировать дальнейший подъем напряженности в этом направлении. Сам факт ядерного сдерживания со стороны Москвы имеет здесь место, он задействован и, как видим, сработал»,

- сказал Лукьянов.

Эксперт отметил, что до сих пор в ядерной сфере никаких проявлений нерациональных решений не было. «Судя по всему, все пока что понимают, что из себя представляет финальная фаза российско-американского противостояния, понимают и доводить до этого не собираются», - резюмировал Лукьянов.

Ирина Альшаева