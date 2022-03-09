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ТАСС

ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки

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ВСМПО-АВИСМА
ВСМПО-АВИСМА.
Источник изображения: metalinfo.ru

Производитель титана ВСМПО-АВИСМА планирует переориентировать сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Осипов. Ранее сегодня газета Wall Street Journal сообщила, что Boeing приостановила закупки титана в России с конца февраля.

"Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий, и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка - от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться, и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении", - сказал Осипов.

По данным газеты, из России компания получает около трети необходимого количества титана для компонентов самолетов. Остальная часть приходится на США, Японию, КНР и Казахстан.

В самой компании Boeing ТАСС сообщили, что у корпорации накоплены значительные запасы титана. Как утверждает газета, компания идет на этот шаг, опасаясь последствий для отрасли в случае введения ответных экономических санкций Москвой после ограничений со стороны Запада.

ВСМПО-АВИСМА, монополист в отечественной титановой отрасли, поставляет Boeing титан уже около 25 лет. Титановые компоненты используются при производстве гражданских воздушных судов Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 и Boeing 777X.

Ранее сообщалось, что Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям и их техподдержку. Авиаконцерн также приостановил работу офиса в столице Украины, а также учебного центра в московском Сколкове.

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Оригинал публикации
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Страны
Казахстан
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
Boeing-737
Boeing-787
Компании
Boeing
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