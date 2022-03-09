Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине

Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обсудили другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам во вторник в российском военном ведомстве.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", - отметили в министерстве.

Как сообщили в Минобороны, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Предыдущие переговоры глав военных ведомстве России и Турции были проведены 1 марта. Тогда Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Кроме того, обсуждалась ситуация в Ближневосточном регионе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.