Войти
ТАСС

Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине

534
0
0
Хулуси Акар
Хулуси Акар.
Источник изображения: @tcsavunma

Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обсудили другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили журналистам во вторник в российском военном ведомстве.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", - отметили в министерстве.

Как сообщили в Минобороны, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Предыдущие переговоры глав военных ведомстве России и Турции были проведены 1 марта. Тогда Сергей Шойгу и Хулуси Акар также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Кроме того, обсуждалась ситуация в Ближневосточном регионе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
27.12.2021
Главные военно-политические уроки – 2021
03.05.2021
По местам стоять, с якоря сниматься
10.01.2018
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
28.11.2016
В Крыму нерушима "Утесов" гряда
11.07.2016
Петр Павел: усиление военного присутствия не в интересах НАТО и России
09.10.2015
Каспий стал театром военных действий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 10:10
  • 19234
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 05:11
  • 6
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 20:31
  • 10
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым
  • 08.03 07:27
  • 1
В прессе КНР: Санкции США не нанесут большого вреда российской оборонке
  • 08.03 06:22
  • 3
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов