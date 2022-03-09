Войти
Военное обозрение

Литва заявила о намерении закупить ударные беспилотники

464
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Литва намерена вооружиться ударными беспилотниками. Как заявил министр обороны республики резидента Литвы Арвидас Анушаускас, в ближайшее время будет решен вопрос с приобретением БПЛА.

Как пояснил министр, у литовской армии имеются на вооружении беспилотные летательные аппараты, но все они не предназначены для нанесения ударов, а выполняют функции разведки и наблюдения. Теперь же Литве понадобились именно ударные беспилотники, поэтому принято решение об их приобретении.

Нами предусмотрено приобретение боевых беспилотников нового технологического поколения, которые будут предназначены для уничтожения противника (...)

- заявил Анушаускас.

Пока никакой дополнительной информации литовское Минобороны не представило, поэтому неизвестно, какие именно беспилотники намерены закупить в Вильнюсе и в каком количестве. А вот в отношении средств на беспилотники ясность уже появилась, на закупку будут потрачены средства, дополнительно выделяемые на военные нужды. Правительство республики предложило увеличить военные расходы на 250 млн. долларов.

Ранее в Литве не исключили закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Заявления такого рода звучали в июне 2021 года сразу же после того, как турецкие беспилотники закупили Украина и Польша. Тогда же президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе накануне саммита НАТО, где они и обсудили вероятную закупку беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Польша
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
17.02.2022
NYT: американское оружие на Украине Россию не остановит, но поставки продолжаются
17.11.2021
Японские источники: Турция опасно расширяет экспорт своих «Байрактаров» (Jiji, Япония)
10.02.2021
"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
05.09.2016
Оживет ли ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 10:10
  • 19234
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 05:11
  • 6
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 20:31
  • 10
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым
  • 08.03 07:27
  • 1
В прессе КНР: Санкции США не нанесут большого вреда российской оборонке
  • 08.03 06:22
  • 3
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов