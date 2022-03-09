Литва заявила о намерении закупить ударные беспилотники

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Литва намерена вооружиться ударными беспилотниками. Как заявил министр обороны республики резидента Литвы Арвидас Анушаускас, в ближайшее время будет решен вопрос с приобретением БПЛА.

Как пояснил министр, у литовской армии имеются на вооружении беспилотные летательные аппараты, но все они не предназначены для нанесения ударов, а выполняют функции разведки и наблюдения. Теперь же Литве понадобились именно ударные беспилотники, поэтому принято решение об их приобретении.

Нами предусмотрено приобретение боевых беспилотников нового технологического поколения, которые будут предназначены для уничтожения противника (...)

- заявил Анушаускас.

Пока никакой дополнительной информации литовское Минобороны не представило, поэтому неизвестно, какие именно беспилотники намерены закупить в Вильнюсе и в каком количестве. А вот в отношении средств на беспилотники ясность уже появилась, на закупку будут потрачены средства, дополнительно выделяемые на военные нужды. Правительство республики предложило увеличить военные расходы на 250 млн. долларов.

Ранее в Литве не исключили закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Заявления такого рода звучали в июне 2021 года сразу же после того, как турецкие беспилотники закупили Украина и Польша. Тогда же президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе накануне саммита НАТО, где они и обсудили вероятную закупку беспилотников.