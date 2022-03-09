Вместо аппаратов OneWeb «Роскосмос» выведет на орбиту российские частные спутники

Государственная корпорация по космической деятельности окажет «беспрецедентную» поддержку частным отечественным компаниям, предоставив доступ к новым разработкам в области космического приборостроения и практически бесплатно отправив на орбиту их спутники.

Вместе очередной партии аппаратов британской корпорации OneWeb, цель которой — к 2027 году обеспечить широкополосный доступ в интернет посредством технологий мобильной спутниковой связи пользователям по всему миру, — «Роскосмос» при помощи ракеты «Союз-2» запустит десятки спутников российских частных конструкторских бюро и стартапов, причем сделает это почти безвозмездно.

«До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители “Союз-2”, выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb», — сообщил в своем телеграм-канале руководитель ведомства Дмитрий Рогозин, назвав такое решение беспрецедентной поддержкой частных компаний. Помимо пусков, им предоставят доступ «к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения».

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с Байконура с британскими спутниками должен был состояться 5 марта. За несколько дней до этого Рогозин потребовал гарантий от французской компании Arianspace и самой OneWeb, что аппараты не будут использовать в военных целях, а также призвал правительство Великобритании продать свою долю и выйти из числа акционеров OneWeb. В противном случае пуск бы не состоялся.

По словам главы «Роскосмоса», к заказчику возникли серьезные вопросы: в ноябре 2021 года Россия получила информацию о том, что OneWeb ведет переговоры с компанией — подрядчиком Пентагона.

Однако OneWeb, Arianspace и британское правительство отказались (или не смогли) выполнить требования российской стороны, в итоге запуск отменили. Ракету сняли со стартового стола и вместе со спутниками связи отправили в монтажно-испытательный корпус. Как отмечал источник РИА Новости, на демонтаж аппаратов уйдет примерно неделя, после чего их будут хранить на Байконуре, в опечатанном иностранными специалистами помещении.

Договор с Arianspace, предполагающий 21 запуск более чем 600 аппаратов OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру, Россия подписала летом 2015 года. Стоимость контакта — свыше миллиарда долларов. Прошлой весной стороны провели переговоры на тему нового соглашения, чтобы «Роскосмос» помог с запуском второго поколения спутников. Сейчас на орбите находятся 428 аппаратов, к концу 2022 года их число должно было достичь 648, чтобы развернуть группировку первого поколения.