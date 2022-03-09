Минобороны России заявило, что на Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза

Начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что "за сутки проведены 22 гуманитарные акции, населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ доставило на Украину 946 тонн гуманитарного груза, провело 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в республиках Донбасса. Об этом сообщил во вторник глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал он.

По словам Мизинцева, на сегодня спланировано и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 481 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.