Госсекретарь США заявляет о готовности НАТО противостоять любой угрозе

Таллин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности НАТО к коллективной защите от любой угрозы.

"Президент Байден дал разрешение направить в Европу еще 7 тыс. военных и разместить дополнительные войска на восточном крыле НАТО. В том числе направили истребители для охраны воздушного пространства стран Балтии", - сказал он на пресс-конференции в Таллине во вторник.

"Как сказал президент Байден, мы защищаем каждый дюйм территории НАТО всеми силами нашей коллективной обороны. Наша приверженность статье 5 (устава НАТО) непоколебима: нападение на одного - это нападение на всех. Вместе с союзниками по НАТО мы готовы противостоять любой угрозе", - заявил Блинкен.

Пообещав увеличение помощи Украине, госсекретарь выразил тревогу в связи с положением мирного населения. "Все больше убитых и раненых. На сегодня уже 1,7 млн человек бежали из Украины, 700 тыс. человек - внутренние беженцы", - сказал Блинкен.