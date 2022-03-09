Столтенберг: Задачей НАТО сегодня является недопущение продвижения армии России за пределы Украины

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса сделал заявление, которое активно обсуждается как в самом альянсе, так и на Украине. По словам Йенса Столтенберга, «основной задачей НАТО сегодня является то, чтобы российское наступление не вышло за пределы Украины».
Столтенберг:
По заявлению генерального секретаря НАТО, которым он фактически слово в слово повторил заявление президента США Джо Байдена, «альянс готов защищать каждый дюйм своей территории».
Такое заявление руководитель западного военного блока сделал в ходе визита в Латвию. При этом Столтенберг призвал «прекратить осуществлять атаку на Украину».
Тем временем, в медиа Украины, комментируя заявление Столтенберга, пишут о том, что в НАТО фактически в очередной раз подтвердили тот факт, что каким-либо серьёзным образом противостоять российскому продвижению на Украине в НАТО не собираются.
Несколькими часами ранее Зеленский, делая заявление, высказался о том, что Украина «охладела» в Североатлантическому альянсе. А ещё ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что «украинцы разочаровались в НАТО». Однако пока это всё слова, потому что из своей конституции, которую фактически растоптали в 2014 году, киевский режим даже не собирается убирать пункт о евроатлантической интеграции. Не денонсировано никаких договоров по поводу военного сотрудничества с США и НАТО, о размещении на украинской территории натовских военных объектов.