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Генеральный секретарь Североатлантического альянса сделал заявление, которое активно обсуждается как в самом альянсе, так и на Украине. По словам Йенса Столтенберга, «основной задачей НАТО сегодня является то, чтобы российское наступление не вышло за пределы Украины».

Столтенберг:

Трансатлантический альянс несёт ответственность за каждого из своих членов. Нашей задачей сегодня является принятие мер по недопущению продвижения армии России за пределы Украины.

По заявлению генерального секретаря НАТО, которым он фактически слово в слово повторил заявление президента США Джо Байдена, «альянс готов защищать каждый дюйм своей территории».

Такое заявление руководитель западного военного блока сделал в ходе визита в Латвию. При этом Столтенберг призвал «прекратить осуществлять атаку на Украину».

Тем временем, в медиа Украины, комментируя заявление Столтенберга, пишут о том, что в НАТО фактически в очередной раз подтвердили тот факт, что каким-либо серьёзным образом противостоять российскому продвижению на Украине в НАТО не собираются.

Несколькими часами ранее Зеленский, делая заявление, высказался о том, что Украина «охладела» в Североатлантическому альянсе. А ещё ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что «украинцы разочаровались в НАТО». Однако пока это всё слова, потому что из своей конституции, которую фактически растоптали в 2014 году, киевский режим даже не собирается убирать пункт о евроатлантической интеграции. Не денонсировано никаких договоров по поводу военного сотрудничества с США и НАТО, о размещении на украинской территории натовских военных объектов.