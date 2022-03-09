В Минобороны Белоруссии заявляют, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине

Минск. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Минобороны Белоруссии Инна Горбачева заявила, что ни один белорусский военнослужащий не участвует в специальной военной операции России на Украине.

"Все белорусские военнослужащие находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил", - сказала она во вторник в эфире белорусского телеканала СТВ.

"Все мероприятия плановые. И все повестки, которые сейчас приходят белорусским гражданам, информируют их о плановых ежегодных мероприятиях, которые, по сути, можно перечислить по пальцам одной руки. Это весенний призыв, ежегодный плановый призыв офицеров запаса, обычные плановые мероприятия по медицинскому освидетельствованию, по уточнению данных, кто куда переехал", - резюмировала официальный представитель ведомства.