Войти
Интерфакс-АВН

Зеленский отзывает украинский миротворческий контингент из-за рубежа

518
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отозвал национальный миротворческий контингент из международных операций по поддержанию мира и безопасности в связи с военной ситуацией в стране.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

"Постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, участвующий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в указе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
27.12.2021
МИД РФ: 10 тыс. западных военных инструкторов находятся на Украине, 4 тыс. из них из США
26.08.2020
Россия хочет восстановить комплекс «Морской старт»
09.04.2019
Parlamentn listy (Чехия): если бы у НАТО не было России, пришлось бы ее придумать
03.02.2017
Минобороны расценило полет украинского Ан-26 вокруг буровых вышек как провокацию
12.02.2015
Д.Рогозин поручил «Дагдизелю» до конца года устранить отставание в поставках комплектующих для торпед
24.12.2012
Украина потеряет контроль над российской вертолетной отраслью
25.06.2009
В Нижнем Тагиле представят облегченную версию залповой системы "Смерч"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 10:10
  • 19234
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 05:11
  • 6
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 20:31
  • 10
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым
  • 08.03 07:27
  • 1
В прессе КНР: Санкции США не нанесут большого вреда российской оборонке
  • 08.03 06:22
  • 3
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов