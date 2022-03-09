Зеленский отзывает украинский миротворческий контингент из-за рубежа

Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.

Киев. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отозвал национальный миротворческий контингент из международных операций по поддержанию мира и безопасности в связи с военной ситуацией в стране.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

"Постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, участвующий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в указе.