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Военное обозрение

Пекин требует от США обнародовать данные по биолабораториям на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае встревожены относительно информации от американской стороны о наличии на украинской территории биологических лабораторий, контролируемых Вашингтоном. В связи с этим, Пекин требует от США обнародовать данные по биолабораториям на Украине.

Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом

- сказал китайский дипломат.

Он отметил, что активность американцев в сфере биологических разработок для Вооруженных сил не ограничивается украинской территорией, назвав лаборатории в Незалежной «вершиной айсберга». По данным Пекина, Соединенные Штаты располагают 336 подобными объектами, размещенными в тридцати странах мира. Предлогом для их деятельности является биологическая безопасность и здравоохранение.

Вы не ослышались, 336

- подчеркнул Чжао Лицзянь.

При этом последние двадцать лет американцы не позволяют провести проверку этих лабораторий, чтобы можно было понять, чем конкретно там занимаются.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что Пентагон выделил на украинские биолаборатории 200 миллионов долларов. Согласно данным Минобороны РФ, на Украине размещено не менее 30 таких объектов.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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