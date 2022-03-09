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В Китае встревожены относительно информации от американской стороны о наличии на украинской территории биологических лабораторий, контролируемых Вашингтоном. В связи с этим, Пекин требует от США обнародовать данные по биолабораториям на Украине.
Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.
- сказал китайский дипломат.
Он отметил, что активность американцев в сфере биологических разработок для Вооруженных сил не ограничивается украинской территорией, назвав лаборатории в Незалежной «вершиной айсберга». По данным Пекина, Соединенные Штаты располагают 336 подобными объектами, размещенными в тридцати странах мира. Предлогом для их деятельности является биологическая безопасность и здравоохранение.
- подчеркнул Чжао Лицзянь.
При этом последние двадцать лет американцы не позволяют провести проверку этих лабораторий, чтобы можно было понять, чем конкретно там занимаются.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что Пентагон выделил на украинские биолаборатории 200 миллионов долларов. Согласно данным Минобороны РФ, на Украине размещено не менее 30 таких объектов.