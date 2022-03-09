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Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США

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БРК «Бастион»
БРК «Бастион».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот РФ на фоне захода в акваторию Балтийского моря двух эсминцев США сообщил об учениях с противокорабельными ракетными комплексами "Бастион".

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Балтики", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ во вторник.

"В качестве кораблей условного противника выступили корабли флота, в настоящее время выполняющие задачи в море. К отработке задач привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники", - сообщил флот.

7 марта Национальный центр управления обороной РФ заявил, что российские военные начали слежение за эсминцами США, которые вошли в Балтийское море.

"Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием "Дональд Кук" и "Форрест Шерман", зашедших в акваторию Балтийского моря", - говорится в заявлении Национального центра.

"Расчеты совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки, а также выполнили алгоритмы получения целеуказания и нанесение удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных (условных) пусков ракет", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота РФ.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

15 ноября 2016 года такой комплекс, развернутый в Сирии, впервые применялся российскими военными для поражения наземных целей. Ударами крылатых ракет были поражены объекты "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). При этом было объявлено, что дальность стрельбы этого комплекса по наземным целям составляет 450 км.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Согласно сайту Минобороны РФ, основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

Официально сообщалось, что в Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В 2016 году в составе Балтфлота в Калининградской области был сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в Калининградской области.

Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные заявляли, что новая дивизия стала ответом на рост активности НАТО у российских границ.

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