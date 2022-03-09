Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса

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Президент Украины сделал очередное заявление о готовности к прямым переговорам с Россией. По словам Владимира Зеленского, ему передали требования российской стороны, выдвинутые в ходе трёх раундов переговоров, которые проходили на территории Белоруссии – сначала в Гомельской области, потом в Брестской.

Если верить Зеленскому (а это, пожалуй, ключевое допущение), то он готов вести обсуждение с Москвой статуса Крыма и ДНР.

Зеленский:

Я, как президент Украины, готов на компромиссы в данных вопросах.

По заявлению Зеленского, сейчас главное проанализировать ситуацию с тем, как там люди будут жить.

Зеленский:

Нам нужно понять, как это будет, как будет налажена жизнь людей там.

Но быть готовым обсуждать статус Крыма и ЛДНР - это совсем не одно и то же, что признать Крым российским и республики Донбасса независимыми.

Напомним, что сегодня, 8 марта, с 10 часов утра Россия объявила о режиме тишины на четырёх направлениях. Это Киев, Харьков, Сумы, Чернигов и Мариуполь. Открыты гуманитарные коридоры как в Россию, так и в другие регионы Украины. На данный момент ситуация такова, что крайне мало мирных граждан смогли этими коридорами воспользоваться.

Ранее прошла информация о том, что президент Зеленский запросил прямых переговоров с Владимиром Путиным. Об этом дополнительно будет заявлено главе МИД РФ Сергею Лаврову в Турции, где запланирована встреча с Дмитрием Кулебой, возглавляющим украинской внешнеполитическое ведомство.