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Российская газета

Переправу российской военной техники через реку на Украине показали на видео

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Минобороны распространило кадры переправы российской боевой техники через реку в ходе специальной военной операции на Украине. На этом видео запечатлено движение армейской колонны по наведенному с помощью инженерных средств транспортному переходу длиной в несколько десятков метров.

Колонна в основном состоит из военных грузовиков и бронетранспортеров. Их переправой через реку руководит специальный регулировщик, который подает флажками сигналы водителям техники.

Из других кадров становятся понятным, почему наши военные были вынуждены форсировать реку с помощью своих специальных инженерных средств. В стороне от этой переправы был капитальный мост. Но его, по всей видимость, при отступлении подорвали украинские военные. Это, тем не менее, не остановило движение российской армии.


Юрий Гаврилов

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Страны
Украина
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