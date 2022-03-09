Переправу российской военной техники через реку на Украине показали на видео

Минобороны распространило кадры переправы российской боевой техники через реку в ходе специальной военной операции на Украине. На этом видео запечатлено движение армейской колонны по наведенному с помощью инженерных средств транспортному переходу длиной в несколько десятков метров.

Колонна в основном состоит из военных грузовиков и бронетранспортеров. Их переправой через реку руководит специальный регулировщик, который подает флажками сигналы водителям техники.

Из других кадров становятся понятным, почему наши военные были вынуждены форсировать реку с помощью своих специальных инженерных средств. В стороне от этой переправы был капитальный мост. Но его, по всей видимость, при отступлении подорвали украинские военные. Это, тем не менее, не остановило движение российской армии.

Юрий Гаврилов