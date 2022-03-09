Минобороны: ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине

Бомбардировщики и штурмовики ВКС России за последние сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также выведены из строя 2 украинских дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300, 3 самоходных ЗРК "Бук М-1". Кроме того, уничтожено четыре пункта управления, две станции РЛС, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России 26 военных объектов Вооруженных сил Украины.

Александр Степанов