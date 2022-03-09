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Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили об ударе высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины под Житомиром

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сообщило о выводе из строя аэродрома ВВС Украины под Житомиром и взятии под контроль одного из кварталов города-порта Мариуполь.

"7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира", - сказал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

6 марта Минобороны РФ сообщало об уничтожении высокоточным оружием базы ВВС Украины в Виннице.

Конашенков заявил во вторник, что за сутки российские самолеты уничтожили 158 военных объектов на территории Украины.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины", - сказал он.

"Также выведены из строя: 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники", - сообщил Конашенков.

По его словам, за время российской операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.

"Среди них 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций. Уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат", - сказал Конашенков.

"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом "Осавиахим" в Мариуполе", - сообщил он.

6 марта Конашенков заявил, что силы ДНР в украинском городе Мариуполь взяли под контроль жилой квартал Старый Крым.

3 марта российские военные сообщили о сужении кольца блокирования Мариуполя. Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, один из крупнейших морских торговых портов Украины. Город с почти полумиллионным населением в Донецкой области Украины.

8 марта Минобороны РФ объявило в введении "режима тишины" и создании гуманитарных коридоров для выхода населения из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Коридоры предполагают варианты эвакуации населения из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя на территорию России, сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ранее российская армия уже объявляла о введении "режима тишины" и организации гуманитарных коридоров для выхода населения из украинских городов. В срыве эвакуации Россия обвинила Украину.

"Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка. Продвижение составило 9 километров", - сказал на брифинге во вторник Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".

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