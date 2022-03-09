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Российская газета

Минобороны: Ударом высокоточного оружия уничтожен военный аэродром под Мариуполем

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Вооруженные силы РФ высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, истребители ВКС России сбили в два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.


Конашенков рассказал, что бомбардировочная и штурмовая авиация за последние сутки уничтожила 158 военных объектов на Украине.

Кроме того, выведены из строя 2 украинских дивизиона С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1". Также уничтожено 4 пункта управления, 2 станции РЛС, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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