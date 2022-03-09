Глава МИД Украины Кулеба рассказал, какое оружие рассчитывает получить от Запада Киев

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Украина рассчитывает получить от США и других стран Запада технику и комплексы, способные закрыть небо над страной. О желаниях украинских властей рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр написал статью для американского издания The Washington Post, в которой обозначил все "хотелки" Украины, т.е. все то, что желает получить Киев от стран Запада. В первую очередь, по словам Кулебы, Украине требуются боевые самолеты, а также зенитные системы, способные сбивать ракеты, самолеты и вертолеты. Не забыл министр и призвать Запад ввести дополнительные санкции против России, посчитав, что уже введенных явно недостаточно.

Между тем в США заявили, что Белый дом не против, если бы какая-нибудь из стран, а точнее Польша, передала свои боевые самолеты Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, сейчас США и "партнеры" обсуждают возможность передачи авиации Киеву, но окончательное решение будет принимать Польша. Польша конечно примет решение, но только то, которое ей подскажут из-за океана.

Напомним, что речь идет о польских МиГ-29 советского производства, до сих пор стоящих на вооружении ВВС республики. Официально Польша владеет 28 истребителями, но какое число из них действительно в боеготовом состоянии, не раскрывается.

На этом фоне в понедельник лидеры США, Франции, Великобритании и Германии сделали совместное заявление, в котором подтвердили дальнейшее оказание помощи Украине, в том числе и поставками вооружения. В то же время Байден, Джонсон, Макрон и Шольц заявили, что давление на Россию будет только возрастать, чтобы она "увеличила свои издержки" в связи с проводимой на Украине спецоперацией.