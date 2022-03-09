Армянские формирования в Карабахе подвергли позиции ВС Азербайджана обстрелу, заявляют в Баку

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам.

Баку. 8 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

"7 марта в 18:45 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района", - отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, 8 марта в 07:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.