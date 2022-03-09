Янукович призывает Зеленского достичь мирного соглашения

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Виктор Янукович, занимавший пост президента Украины в 2010-2014 годах, обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить войну.

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков". Но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения", - говорится в обращении Януковича, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса".

В обращении Янукович напомнил, что с первого дня президентства Зеленский обещал "остановить войну в Украине, и только поэтому вся Украина поддержала его". "Вы могли бы стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось", - говорится в обращении.