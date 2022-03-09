Литва планирует увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП

Вильнюс. 8 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает в следующем году увеличить оборонный бюджет как минимум до 3% от внутреннего валового продукта (ВВП).

"После консультаций с политическими партиями я вижу, что есть политическая воля поддержать мою цель увеличения уровня военных расходов как минимум до 3% внутреннего валового продукта в ближайшие годы", - сказал Науседа в интервью, которое транслировалось в эфире телеканала LRT в понедельник.

Весной правительство предложит Сейму увеличить финансирование обороны с чуть более чем 2%, предусмотренных на 2022 год, до 2,5% ВВП, что потребует выделения почти 250 млн евро на оборонные нужды, сообщает агентство BNS.