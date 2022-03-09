ЕС усиливает военное присутствие в Боснии и Герцеговине

Рим. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Международная миссия ЕУФОР расширяет присутствие в Боснии и Герцеговине, сообщает телерадиокомпания Республики Сербской (в составе БиГ) РТРС.

По данным командования ЕУФОР, из соображений предосторожности в БиГ перемещено дополнительно 500 военнослужащих из Австрии, Болгарии, Румынии и Словакии. Небо над страной патрулируют французские истребители "Рафаль", базирующиеся на авианосце "Шарль де Голль" в Средиземном море.

"Это не означает, что мир находится под угрозой, но указывает на то, что мы проявляем осторожность, это - одна из мер предосторожности, исключительно для того, чтобы избежать нежелательных последствий", - прокомментировал ситуацию глава миссии ЕС в БиГ Йохан Сатлер.

Между тем председатель совета министров БиГ Зоран Тегелтия заявил, что никакой необходимости в размещении дополнительных сил ЕУФОР не было.

"То, что вселяет надежду, и об этом говорится в послании командующего силами ЕУФОР, так это оценка относительно того, что в БиГ не существует каких-либо политических угроз или угроз безопасности, которые могли бы вызвать чувство небезопасности среди граждан", - сказал Тегелтия.

Между тем политические аналитики из Республики Сербской (в составе БиГ), мнение которых приводит РТРС, полагают, что меры, принятые силами ЕУФОР, являются средствами давления на республику.

По мнению профессора международных отношений Срджана Перишича, это открытая угроза в отношении Республики Сербской, чтобы она прекратила возвращать себе конституционные полномочия. "Я рассматриваю это как средство давления на Республику Сербскую. Других целей я не вижу", - говорит он.

Политический аналитик Джевад Галияшевич в свою очередь задает вопрос, что ЕУФОР охраняет в БиГ и безопасность чего обеспечивает.

"Вопрос в том, почему перемещение сил ЕУФОР и их размещение на границе с Сербией происходит в то время, когда Республика Сербская показывает, что выступает против каких-либо провокаций и каких-либо тайных программ дестабилизации БиГ", - говорит Галияшевич.

"Случайно или нет, вместе с решением о дополнительном военном присутствии ЕУФОР немецкие депутаты сеют панику и страх относительно возможности возникновения предполагаемой войны в БиГ", - отмечает в свою очередь в комментарии РТРС.

В декабре прошлого года депутаты скупщины Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) поддержали начало процесса отзыва полномочий, делегированных республикой федеральному центру. Это касается армии БиГ, юридической и налоговой систем.