Рогозин на фоне санкций пообещал помощь частным российским космическим компаниям

Cозданные частными российскими компаниями космические аппараты доставят на орбиту почти бесплатно

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на фоне западных санкций пообещал оказать беспрецедентную поддержку частным российским космическим компаниям.

"До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители "Союз-2", выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb", - сообщил Рогозин в телеграм-канале во вторник.

"Роскосмос" окажет беспрецедентную поддержку частным российским космическим компаниям. Им будет предоставлен доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения, а также возможность практически бесплатной доставки на орбиту созданных частными КБ и стартапами космических аппаратов", - сообщил Рогозин.