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Интерфакс-АВН

Рогозин на фоне санкций пообещал помощь частным российским космическим компаниям

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Cозданные частными российскими компаниями космические аппараты доставят на орбиту почти бесплатно

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на фоне западных санкций пообещал оказать беспрецедентную поддержку частным российским космическим компаниям.

"До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители "Союз-2", выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb", - сообщил Рогозин в телеграм-канале во вторник.

"Роскосмос" окажет беспрецедентную поддержку частным российским космическим компаниям. Им будет предоставлен доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения, а также возможность практически бесплатной доставки на орбиту созданных частными КБ и стартапами космических аппаратов", - сообщил Рогозин.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
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