МО РФ показало ночные кадры боевого применения вертолетов Ка-52 по технике ВСУ

Минобороны России во вторник, 8 марта, опубликовало ночные кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52.

Отмечается, что полеты выполнялись в основном на малых высотах и в сложных метеорологических условиях. Российские военные, действуя в парах, уничтожили зенитную установку и бронетехнику с помощью противотанковых управляемых ракет. Удары были нанесены точно в цель.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.