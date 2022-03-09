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Известия.ru

МО РФ показало ночные кадры боевого применения вертолетов Ка-52 по технике ВСУ

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

Минобороны России во вторник, 8 марта, опубликовало ночные кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52.


Отмечается, что полеты выполнялись в основном на малых высотах и в сложных метеорологических условиях. Российские военные, действуя в парах, уничтожили зенитную установку и бронетехнику с помощью противотанковых управляемых ракет. Удары были нанесены точно в цель.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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