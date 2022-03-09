Два американских эсминца УРО зашли в акваторию Балтийского моря

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Командование ВМС США приняло решение об усилении американского военного присутствия в Европе на море. С этой целью на Балтику отправлены сразу два эсминца УРО USS Donald Cook (DDG75) и USS Forrest Sherman (DDG-98).

О появлении американских эсминцев на Балтике сообщил Национальный центр управления обороной РФ. Согласно сообщению, оба корабля ВМС США взяты под непрерывное наблюдение сил и средств Балтийского флота. Пока сведений куда именно направляются корабли нет, в Twitter командовании ВМС США новых комментариев не появилось.

Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием Donald Cook и Forrest Sherman, зашедших в акваторию Балтийского моря

- говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с проводимой Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, американские и натовские корабли как то стали игнорировать акваторию Черного моря, боясь спровоцировать конфликт с российскими кораблями. А вот на Балтике они чувствуют себя посвободнее. Прикрываясь заявлениями о необходимости "защиты союзников" по НАТО, США значительно нарастили свои силы в Европе, и это далеко не конец. Прибалтика на примере Украины осознала, что за свои слова необходимо отвечать, и в срочном порядке запросила ввод американских войск на свою территорию, причем на постоянной основе.

Между тем США заявили об отправке в Европу еще 500 военнослужащих, заявив, что это "временная мера". На территории какой страны разместятся американцы не сообщается.