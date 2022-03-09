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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал работу полевого госпиталя

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Корреспондент «Известий» во вторник, 8 марта, показал работу госпиталя медицинского отряда специального назначения. По всем параметрам он равен небольшой больнице.


Несколько помещений — операционные, так как большая часть ран носит осколочный характер. Как отмечает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, с ранеными военными работают хирурги и медсестры. Затем уже идет эвакуация в обычную больницу: полевой госпиталь необходим только для стабилизации самочувствия.

В госпитале предоставляются почти любые процедуры, начиная от стоматологии и заканчивая мобильным рентген-кабинетом. Хотя чаще всего травмы встречаются средней и легкой тяжести, поэтому рентген нужен довольно редко.

Один из офицеров попал в госпиталь из-за осколка, вошедшего под бронежилет и рассекшего спину.

«Очень благодарен всему персоналу медицинскому. И пользуясь случаем поздравляю с 8 Марта. Спасибо им большое», — рассказывает он.

Женщинам-медикам праздник приходится встречать в боевой обстановке. На их счету десятки спасенных жизней военных. При этом, как отмечается, в госпиталь попадают и пострадавшие гражданские.

Обстановка обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

Киев с 2014 года проводит операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть на Украине.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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Страны
Россия
Украина
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