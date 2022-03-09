Правительство Эстонии запретило оказывать помощь российским и белорусским вооруженным силам

Таллин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине правительство Эстонии приняло решение, которым запретило присоединяться к российским или белорусским вооруженным силам, оказывать им военную или невоенную помощь или иным образом участвовать в их деятельности.

"Цель санкции, установленной постановлением правительства, защитить безопасность Эстонии, а также поддержать международную безопасность", - сообщила пресс-служба правительства.

Запрет на вступление в вооруженные силы России или Белоруссии, оказание им помощи или участие в их деятельности иным способом распространяется на всех, кто находится на территории Эстонии, а также на граждан Эстонии и зарегистрированных в Эстонии юридических лиц за границей.