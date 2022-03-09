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Известия.ru

Балтийский флот начал слежение за эсминцами США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Alyssa Weeks

Балтийский флот начал слежение за действиями эсминцев ВМС США «Дональд Кук» и «Форрест Шерман», которые ранее зашли в акваторию Балтийского моря. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук» и «Форрест Шерман», зашедших в акваторию Балтийского моря», — заявили в центре.

Эскадренный миноносец управляемого ракетного оружия (УРО) «Дональд Кук» ВМС США является кораблем четвертого поколения. Главное его оружие — крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2,5 тыс. км, которые способны нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами соответственно. Он числится в 60-й эскадре командования сил флота США. Эсминец УРО «Форрест Шерман» (типа «Арли Берк») приписан к порту Норфолк.

Ранее, 5 декабря прошлого года, американский ракетный эсминец Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца на Черном море с запланированным визитом. 25 ноября в Минобороны РФ сообщили, что начали слежение за эсминцем, вошедшим в акваторию Черного моря. В американском Шестом флоте отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток. Конвенцию о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.

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