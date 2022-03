Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней

Американская газета "The New York Times" в статье David E. Sanger, Eric Schmitt, Helene Cooper, Julian E. Barnes и Kenneth P. Vogel ("Arming Ukraine: 17000 Anti-Tank Weapons in 6 Days and a Clandestine Cybercorps. The United States has walked to the edge of direct conflict with Russia in an operation that is reminiscent of the Berlin airlift of 1948-49, but far more complex" ("Вооружая Украину: 17000 противотанковых средств за шесть дней и тайный киберкорпус. Соединенные Штаты подошли к грани прямого конфликта с Россией в ходе операции, напоминающей Берлинский воздушный мост 1948-1949 годов, но гораздо более сложной") пишет о развернутой США и их союзниками крупномасштабной операции по доставке военной помощи Украине. Приводимые в материале данные и оценки оставим всецело на совести авторов статьи.

Украинский военнослужащий с 84-мм шведским одноразовым ручным противотанковым гранатометом Saab Bofors AT4 (в оригинальном шведском исполнении m/86), 06.03.2022. В конце февраля шведское правительство объявило о передаче Украине в качестве военной помощи 5000 этих РПГ с хранения шведской армии, которые, как теперь можно увидеть, были оперативно доставлены на Украину (с) социальные сети

Воскресным утром [6 марта 2022 года] на заснеженном взлетно-посадочной полосе авиабазы ​​Эмари на севере Эстонии поддоны с винтовками, боеприпасами и другим оружием грузятся на один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124, принадлежащий ВВС Украины [на самом деле авиакомпании "Авиалинии Антонова" - bmpd]. Это артефакт времен холодной войны, построенный и купленный, когда Украина еще была частью Советского Союза.

Теперь его используют против русского вторжения на Украину, что является частью масштабной переброски по воздуху, которую американские и европейские официальные лица называют отчаянной гонкой на время с целью доставить тонны оружия в руки украинских сил, пока их пути снабжения все еще открыты. Подобные сцены, напоминающие Берлинский воздушный мост - знаменитую гонку западных союзников за обеспечение Западного Берлина предметами первой необходимости в 1948 и 1949 годах, когда Советский Союз пытался его заблокировать, - разыгрываются по всей Европе.

Менее чем за неделю Соединенные Штаты и НАТО перебросили через границы Польши и Румынии более 17000 единиц противотанкового вооружения, в том числе ракеты Javelin, выгрузив их с гигантских военно-транспортных самолетов, чтобы затем оно могло быть доставлено наземным путем до украинской столицы Киева и других крупных городов. До сих пор русские силы были настолько заняты в других частях страны, что не наносили ударов по линиям поставок оружия, но мало кто думает, что это продлится долго.

Но это только самые заметный вклад. Спрятанные на базах по всей Восточной Европе силы Киберкомандования США, известные как "команды кибермиссий", задействованы, чтобы препятствовать русским цифровым атакам и системам связи, но, по словам официальных лиц, трудно оценить степень их успеха.

В Вашингтоне и Германии сотрудники разведки в спешке анализируют спутниковые фотографии в сочетании с электронными перехватами русских воинских частей, лишают эти данные малейших указаний на то, как они были собраны, и передают их украинским воинским частям в течение часа или двух. Пытаясь не попасть в руки русских сил в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский перемещается с оборудованием защищенной связи, предоставленным американцами, которое может обеспечить ему безопасный разговор с президентом США Байденом. Зеленский использовал его в субботу вечером для 35-минутного разговора со своим американским коллегой о том, что еще могут сделать США в своих усилиях по сохранению Украины, не вступая в прямые боевые действия на земле, в воздухе или в киберпространстве с русскими войсками.

Зеленский до сих пор приветствовал помощь, но повторил высказанную публично критику, что помощи пока было крайне недостаточно для стоящей перед ним задачи. Он потребовал введения запретной для полетов зоны над Украиной, прекращения экспорта всех российских энергоносителей и новой поставки истребителей.

Это тонкий баланс. В субботу [5 марта], когда президент Байден был в Уилмингтоне, штат Делавэр, сотрудники его Совета национальной безопасности провели большую часть дня, пытаясь найти способ для Польши передать Украине парк уже изрядно бывших в эксплуатации советских истребителей МиГ-29, на которых украинские летчики умеют летать. Но сделка зависит от предоставления Польше взамен гораздо более мощных истребителей F-16 американского производства, и операция осложняется тем фактом, что многие из этих истребителей обещаны Тайваню, где Соединенные Штаты имеют более важные стратегические интересы.

Польские лидеры заявили, что соглашения не было, и явно обеспокоены тем, как они будут поставлять истребители Украине и не сделает ли это их новой мишенью для русских. Соединенные Штаты заявляют, что открыты для идеи обмена самолетами.

"Я не могу говорить о сроках, но я могу просто сказать вам, что мы очень и очень активно рассматриваем это", - сказал государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен в воскресенье [6 марта] во время поездки, в ходе которой он посетил Молдавию, еще одну страну, не входящую в НАТО, и которая, как опасаются американские официальные лица, может стать следующей в списке стран, составленном президентом России Владимиром Путиным и подлежащих возвращению в сферу влияния Москвы.

А в центре Вашингтона лоббистские группы и юридические фирмы, которые когда-то щедро взимали деньги с украинского правительства за свои услуги, теперь работают бесплатно, помогая сражающемуся правительству Зеленского добиваться введения дополнительных санкций против России.

Украинцы также просят больше денег на оружие, хотя и отвергают идею о том, что Вашингтон манипулирует имиджем Зеленского, чтобы представить его Черчиллем в футболке, сплачивающим свою страну на войне. Крупная юридическая фирма Covington & Burling подала ходатайство на безвозмездной основе от имени Украины в Международный суд.

Во многих отношениях это более сложная операция, чем Берлинский воздушный мост три четверти века назад. Западный Берлин был небольшой территорией с прямым доступом по воздуху. Украина - это обширная страна с населением 44 миллиона человек, из которой президент Байден вывел все американские силы, чтобы не стать "соучастником" ("co-combatant") в войне - юридический термин, определяющий, насколько далеко Соединенные Штаты могут зайти в помощи Украине, не считаясь при этом находящимися в прямом конфликте с обладающей ядерным оружием Россией.

Но по мере роста оставок оружия и эскалации усилий по вмешательству в русские системы связи и компьютерные сети некоторые представители системы национальной безопасности США говорят, что у них есть предчувствие, что такой конфликт становится все более вероятным. Американские юридические определения того, что представляет собой вступление в войну, могут не соответствовать представлениям президента Путина, предупредил на выходных один высокопоставленный представитель американской национальной безопасности, выступая на условиях анонимности из-за деликатности открытых и тайных американских усилий по оказанию помощи Украине.

Путин предупредил в субботу [5 марта], что любая страна, которая попытается ввести бесполетную зону над Украиной, станет "участником вооруженного конфликта". В воскресенье Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором предостерегло страны НАТО, такие как Румыния, от использования своих баз в качестве убежища для оставшихся самолетов ВВС Украины. Если они это сделают, то любое "последующее применение против российских вооруженных сил может быть расценено как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт".

Двадцать лет назад в этом месяце, когда американские войска начали перебрасываться в Ирак, генерал Дэвид Х. Петреус, как известно, спросил: "Скажите мне, чем это закончится". В случае с Украиной, сказал высокопоставленный американский чиновник, вопрос, обсуждаемый в Белом доме, больше похож на: "Скажите мне, как нам не втянуться в конфликт сверхдержав".

Поток оружия становится лавиной

Чтобы понять сверхскоростные масштабы осуществляемых сейчас поставок оружия, укажем на следующее: пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долл, о котором США объявили в августе прошлого года, не был завершен до ноября, заявил Пентагон.

Но когда 26 февраля [2022 года] президент CША утвердил военную помощь Украине в размере 350 млн долл - почти в шесть раз больше - то 70 процентов этой суммы было доставлено за пять дней. По словам официальных лиц, скорость была сочтена необходимой, потому что техника, включая противотанковое вооружение, должна была пройти через Западную Украину, прежде чем русские воздушные и наземные силы начнут атаковать грузы. По мере того, как Россия захватывает все больше территории внутри страны, ожидается, что будет все труднее передавать оружие украинским войскам.

В течение 48 часов после того, как президент Байден одобрил передачу оружия из военных запасов США 26 февраля, первые партии оружия, в основном из Германии, прибыли на аэродромы у границы с Украиной, сообщили официальные лица.

Военные смогли быстро осуществить эти поставки, задействовав предварительно размещенное военное имущество, уже подготовленное к перевозке на военно-транспортных самолетах ВВС США C-17 и других грузовых самолетах, и доставив их примерно на полдюжины промежуточных баз в соседних странах, главным образом в Польше и Румынии.

Тем не менее, усилия по пополнению запасов сталкиваются с серьезными логистическими и операционными проблемами.

"Возможность делать простые вещи, чтобы помочь украинцам, закрылась", - сказал генерал-майор Майкл С. Репасс, бывший командующий силами специального назначения США в Европе.

Официальные лица США говорят, что украинские лидеры сказали им, что американское и другое оружие союзников способно изменить обстановку на поле боя. Украинские солдаты, вооруженные переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, несколько раз на прошлой неделе атаковали многокилометровую колонну русской бронетехники и грузовиков со снабжением, помогая остановить наступление русских наземных войск, приближающихся к Киеву, заявили представители Пентагона. По словам официальных лиц, некоторые машины были брошены, потому что русские военные боятся находиться в колонне, когда украинцы атакуют находящиеся в ее составе топливозаправщики, превращая их в огненные шары.

Колонна также несколько раз подвергалась атакам в различных местах другим вооружением, поставленным государством-членом НАТО. Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые украинские военные впервые использовали в боях против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины в октябре прошлого года, теперь охотятся за русскими танками и другими транспортными средствами, заявили официальные лица США.

"Все мы были чрезвычайно впечатлены тем, насколько эффективно украинские вооруженные силы используют оборудование, которое мы им предоставили", - сказала Лаура Купер, высокопоставленный сотрудник Пентагона по политике в отношении России. - "Наблюдатели также были удивлены этим и тем, как они замедлили продвижение русских и очень хорошо показали себя на поле боя".

Много факторов оказалось на стороне украинской армии в первые дни войны. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, плохая погода на севере Украины привела к прекращению вылетов части русских штурмовиков и вертолетов. По словам официальных лиц, многие русские автомобили, которые съехали с основных дорог, чтобы избежать застопорившихся колонн, застряли в грязи, что сделало их более уязвимыми для нападения.

Но и разведка США имеет свои пределы. Основные директивы президента Байдена запрещают летать самолетам-разведчикам над Украиной, поэтому им приходится заглядывать за границу, как часто ведется наблюдение за Северной Кореей. Есть зависимость от новых небольших спутников, которые поставляют изображения, аналогичные тем, которые предоставляют коммерческие фирмы, такие как Maxar и Planet Labs.

Война в киберпространстве, которая только начинается

Одной из странных особенностей конфликта на данный момент является то, что он охватывает весь спектр старых и современных войн. Окопы, вырытые украинскими солдатами на юге и востоке, напоминают сцены из 1914 года. Русские танки, катящиеся по городам, напоминают Будапешт 1956 года. Но битва сегодняшнего дня, которую большинство стратегов ожидало увидеть в первые дни войны, - за компьютерные сети, энергосистемы и контролирующие их системы связи, - едва началась.

Американские официальные лица утверждают, что это отчасти связано с обширной работой, проделанной для защиты украинских сетей после атак России на ее электросеть в 2015 и 2016 годах. Но эксперты говорят, что это не может объяснить всего этого. Возможно, русские изначально не очень старались или держат свои активы в резерве. Возможно, контрнаступление под руководством американцев - часть того, что генерал Пол М. Накасоне, глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности США, называет доктриной "постоянного взаимодействия" с глобальными сетями - объясняет, по крайней мере, частично, слабость [русских] кибератак.

Правительственные чиновники по понятным причинам молчат, говоря, что проводимые кибероперации, которые в последние дни были перенесены из оперативного центра в Киеве за пределы Украины, являются одними из наиболее засекреченных элементов конфликта. Но ясно, что "группы кибермиссии" отследили некоторые знакомые цели, в том числе деятельность русской военной разведки ГРУ, чтобы попытаться нейтрализовать их операции. Microsoft помогла, за считанные часы выпуская исправления для уничтожения вредоносного ПО, обнаруженного в незасекреченных системах.

Все это новая территория, когда речь заходит о том, являются ли Соединенные Штаты "соучастником боевых действий". Согласно американской интерпретации законов киберконфликта, Соединенные Штаты могут временно прервать возможности России, без того, чтобы это считалось актом войны; постоянное нарушение сетей более проблематично. Но, как признают эксперты, когда русская система выходит из строя, русские структуры не знают, временно это или постоянно, и даже виноваты ли в этом Соединенные Штаты.

Точно так же опасно делиться разведывательными данными. Американские официальные лица убеждены, что военные и спецслужбы Украины набиты русскими шпионами, поэтому они стараются не распространять необработанные разведывательные данные, которые могли бы раскрыть их источники. И они говорят, что не передают конкретных разведывательных данных, которые могли бы дать точное целеуказание украинским силам. Озабоченность вызывает то, что это даст России повод заявить, что она воюет с Соединенными Штатами или НАТО, а не с Украиной.

Лоббисты тоже борются

Украина бесплатно получает лоббирование, связи с общественностью и юридическую помощь - и это окупается. В субботу Зеленский провел телефонный разговор с членами Конгресса США по Zoom, настаивая на ужесточении санкций в отношении России и призывая к поставке конкретных видов вооружений и другой поддержке.

В состав специальной группы входят Эндрю Мак, американский юрист, который с конца 2019 года работает волонтером в качестве лоббиста и внештатного советника Зеленского, и Даниэль Вайдич, лоббист, которому платят украинская энергетическая отрасль и некоммерческая группа гражданского общества, но который теперь работает бесплатно. Но американские лоббисты - это деликатная тема в Украине после того, как Пол Манафорт, впоследствии глава предвыборного штаба президента Трампа, работал на пророссийского президента, который был свергнут в 2014 году, и после того, как Трамп попытался поставить военную помощь Киеву в зависимость от его готовности содействовать в поиске компромата на тогдашнего кандидата в президенты США Байдена и его сына Хантера.

Вайдич сказал, что надеется, что его клиенты перенаправят любые средства, которые они заплатили бы его фирме, на нужды оборонына и гуманитарную помощь украинцам, вынужденным покинуть свои дома в результате боевых действий, проводя сравнение с ранней военной агрессией нацистов.

"Зная то, что мы знаем сегодня, если бы мы жили и действовали в период с 1937 по 1939 год, потребовали бы мы у чехословаков компенсацию за лоббирование против Невилла Чемберлена и его политики?" - спросил он, имея в виду британского премьер-министра, уступившего часть Чехословакии нацистской Германии по Мюнхенскому соглашению 1938 года.

"Нет, - сказал он, - конечно, нет".