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Volvo испытает беспроводную зарядку для электромобилей

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Volvo испытает беспроводную зарядку для электромобилей
Volvo испытает беспроводную зарядку для электромобилей.
Источник изображения: Volvo

Компания Volvo протестирует беспроводные зарядные станции на электромобилях XC40 Recharge. Испытания пройдут в Гетебурге и продлятся три года.

Обычно гибридные и электрические автомобили заряжаются либо напрямую от электросети 110 или 120 вольт, либо им нужна зарядна станция. В обоих случаях им требуется проводное подключение.

Проекты беспроводной зарядки для электромобилей не так часто встречаются, но они есть. Например, немецкий концерн BMW оснастил беспроводной зарядной станцией свой гибридный автомобиль 530e iPerformance. Чтобы подзарядить машину, водителю достаточно подъехать вплотную к станции — небольшому плоскому блоку, подключенному к розетке.

Электрокроссовер XC40 Recharge, который Volvo представила в 2019 году, оснащен блоком аккумуляторов емкостью 78 киловатт-часов. На их зарядку до 80 процентов уходит 40 минут. Электромобиль может проехать более 400 километров на одном заряде по циклу WLTP.

Volvo 3 марта объявила, что в следующие три года будет тестировать технологию беспроводной зарядки на XC40 Recharge в Гетебурге. Машины смогут подзаряжаться, паркуясь над зарядными блоками, вмонтированными в улицу. Во время испытаний XC40 Recharge будут ездить более чем 12 часов в день, проезжая за год сто тысяч километров.

Мощность беспроводной зарядки для полностью электрических XC40 Recharge будет более 40 киловатт. Это позволит заряжать автомобили примерно в четыре раза быстрее, чем с помощью проводной 11-киловаттных зарядных станций переменного тока и почти так же быстро, как с помощью 50-киловаттных зарядных станций постоянного тока.

Ранее мы писали про другие способы пополнять заряд аккумуляторов электромобилей. Например, с помощью солнечных панелей, расположенных на всей верхней поверхности машины или на разворачивающемся тент-чехле.

Василиса Чернявцева

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Компании
Volvo
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