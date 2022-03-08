Дроны на фонарных столбах проследят за нарушением правил парковки в Сеуле.

Сеул приступил к испытаниям двух фонарных столбов с разведывательными дронами. Как пишет Aju Daily, летательные аппараты будут следить за нарушением правил парковки и пробками, а столбы будут выступать в роли зарядных станций для мультикоптеров.

На фонарные столбы можно установить массу полезных вещей. Например, датчики качества воздуха, освещенности и выстрелов, камеры видеонаблюдения, антенны сотовых операторов или розетки для электромобилей. Идея заряжать на фонарных столбах беспилотники тоже не нова: в 2016 году такую концепцию запатентовала компания Amazon.

На улицах Южной Кореи умные фонарные столбы начали появляться в 2020 году. Власти Сеула планируют в первой половине этого года заменить ими более 130 старых фонарных столбов. Умные фонари не только освещают, но и подзаряжают электромобили, раздают Wi-Fi, а еще на них стоят камеры системы видеонаблюдения.

Представитель сеульского бюро по политике умного города Ли Сан Бем (Lee Sang-beom) в марте рассказал, что в южнокорейской столице начались испытания двух фонарных столбов с разведывательными дронами. Столбы установили в районе Сочо, а демонстрация продлится до мая.

Два дрона будут дважды в день отправляться следить за пробками, искать припаркованные с нарушениями машины и просить их водителей освободить место через динамик. Операторы будут управлять аппаратами вручную.

После завершения испытаний власти города решат, что дальше делать с этим проектом. В Сеуле запрещено управлять беспилотниками без разрешения. Фонарные дроны могут его получить, если демонстрация пройдет без происшествий.

Сегодня в городах для обеспечения безопасности применяются разные технологии. Ранее мы писали про систему распознавания лиц, которую запустили в московском метро. Она работает с помощью камер видеонаблюдения.

Василиса Чернявцева