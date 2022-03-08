Космические Силы США собираются патрулировать пространство вокруг Луны

Космический патруль

Исследовательская лаборатория Космических Сил США на днях опубликовала промо-видео, посвященное новой космической миссии – патрулированию пространства вокруг Луны, включая и ее обратную сторону. Американские военные признали эту область стратегически уязвимой и несущей риски военного характера. Однако все существующие системы космического наблюдения направлены на Землю и околоземное пространство, поэтому о том, что происходит возле Луны, толком неизвестно.

Согласно планам Космического командования США, техническое задание на новую систему слежения будет подготовлено в этом месяце, а подрядчика должны выбрать к июлю. Предположительно, речь идет о спутнике с высокой степенью автономности, который будет нести большое количество аппаратуры слежения. Название уже выбрано, это «Cislunar Highway Patrol System». Как указано в видео, сейчас область слежения США простирается в космос на 35 000 км, а после реализации проекта она протянется в 1000 раз дальше. Официально необходимость в таком спутнике обоснована тем, что на ближайшее десятилетие запланировано феноменально много лунных миссий самых разных государств. Там буквально станет тесновато, поэтому кто-то должен следить за порядком, и американские военные возлагают эту миссию на себя. А неофициально они опасаются, что иные государства могут вывести в космос и спрятать возле Луны, вдали от систем наблюдения, некое вооружение. Чтобы потом неожиданно атаковать спутники США в геостационарном пространстве.