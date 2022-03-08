Эксперты назвали преимущества вертолета Ка-52, который используется в операции на Украине
Минобороны РФ показало видеокадры боевого применения во время спецоперации на Украине ударных двухместных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как пара вертолетов уничтожает цели, спрятанные за деревьями. По данным Минобороны, это «бронетехника украинских националистов», а вертолеты для их поражения используют «противотанковые управляемые ракеты».
В военном ведомстве также сообщили, что вертолеты армейской авиации сопровождают колонны бронетехники, уничтожают технику противника и доставляют десант.
Эксперты рассказали «Газете.Ru», что сейчас на поле боя востребована вся линейка армейской авиации России, однако у Ка-52 есть важное преимущество перед другими вертолетами - отсутствие уязвимой хвостовой балки, поражение которой лишает вертолеты управления.
«Очевидно, они более маневренные и более надежные. Обычному вертолету можно отстрелить хвост, и он упадет. Если «Аллигатору» отстрелят хвост, он не упадет», - пояснил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Еще одним преимуществом Ка-52 являются относительно небольшие габариты. Это позволяет размещать его на палубах боевых кораблей, даже относительно небольших, таких как фрегаты.
- считает доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, Ка-52 выгодно отличается от своего предшественника - вертолета Ка-50 «Черная акула» - экипажем из двух человека. «Вертолет «Черная акула» одноместный и у пилота очень большая нагрузка - нужно и вести машину, и стрелять. Опыт показал, что лучше иметь два человека: один оператор оружия, а другой пилот», - отметил Сивков.
Эксперт отмечает, что в Ка-52 оба члена экипажа сидят рядом, что позволяет им более эффективно взаимодействовать в полете. При этом в случае повреждения машины или ранения одного из членов экипажа, оператор сможет управлять машиной, а пилот - вести огонь.
Ка-52 вооружен 30-мм пушкой, позволяющей вести огонь со скоростью 460 выстрелов в минуту, двумя 23-мм двухствольными пушками, управляемыми противотанковыми ракетами с лазерной системой наведения и дальностью стрельбы до 10 км, а также неуправляемыми 122-мм и 80-мм ракетами и авиабомбами.
Бортовой радиолокационный комплекс позволяет отслеживать рельеф местности и обеспечивать полет на предельно малых высотах, а также фиксировать и вести движущиеся объекты. Все это делает Ка-52 универсальной боевой машиной, способной как вести обстрел объектов в движении, так и уничтожать боевую технику с большого расстояния, поднимаясь на нескольких метров над землей. За это его даже прозвали «летающим танком».
Вместе с тем, одним Ка-52 арсенал боевых вертолетов армейской авиации России не ограничивается. «Аллигаторы» успешно дополняют боевые Ми-28Н «Ночной охотник». Он ниже, чем Ка-52 и легче в управлении. По словам Константина Сивкова, несмотря на существенно меньшие боевые возможности, военные продолжат применять транспортно-ударные Ми-24 и их экспортные модификации Ми-35.
Очевидно, считает Сивков, что демонстрация боевых возможностей Ка-52 повысит их экспортный потенциал. Эти машины уже поставляются в Египет, а в конце 2021 года представитель "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев рассказал, что Россия заключила контракты на поставку Ка-52 в другие страны, но не стал уточнять какие именно. Кроме того, о планах закупки Ка-52 в корабельном варианте недавно заявлял Китай.
Денис Тельманов