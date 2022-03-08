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Интерфакс-АВН

В Баку призвали Минобороны РФ прекратить использовать название "Нагорный Карабах"

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Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Баку. 7 марта. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В Баку призвали министерство обороны России прекратить использовать название "Нагорный Карабах", заявив, что на территории Азербайджана такой административно-территориальной единицы нет.

"Использование министерством обороны Российской Федерации термина "Нагорный Карабах" в заявлении, данном в контексте направляемой в Украину гуманитарной помощи, недопустимо", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, в понедельник опубликованном на его сайте.

В военном ведомстве отметили, что в заявлениях российской стороны на высшем и высоком уровне неоднократно подтверждалась поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

"В то же время эта позиция была зафиксирована и в соответствующих документах, подписанных между двумя странами", - обратили внимание в Минобороны.

Однако, отметили в военном ведомстве, вопреки официальной позиции РФ, в заявлениях министерства обороны России и ранее наблюдались подобные случаи, когда по отношению к суверенным территориям Азербайджана применялось это название.

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Страны
Азербайджан
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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