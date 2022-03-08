Войти
Военное обозрение

На разработки в сфере термоядерной энергетики российское правительство выделяет 5 миллиардов рублей

161
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти РФ приняли решение о добавочном финансировании исследований в области применения атомной энергии. На разработки в сфере термоядерной энергетики и плазменных технологий российское правительство выделяет 5 миллиардов рублей.

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Власти РФ заинтересованы в разработке, развитии и практическом использовании технологий управляемого термоядерного синтеза.

Упомянутые средства будут взяты из резервного правительственного фонда. Соответствующее распоряжение за номером 426-р от 5 марта подписано главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

Источник изображения: topwar.ru

Большую часть выделенных средств – три миллиарда рублей – направят Министерству образования и науки РФ. Оставшиеся два миллиарда будут разделены поровну между госкорпорацией «Росатом» и исследовательским центром «Курчатовский институт».

Глава правительства РФ отметил, что практическое применение российскими специалистами технологии управляемого термоядерного синтеза даст стране неисчерпаемый источник надежной и экологичной энергии, о котором можно только мечтать.

Председатель кабмина считает, что исследования в данной области будут способствовать развитию не только энергетики, но также материаловедения и других отраслей.

Весной 2021 года Мишустин присутствовал при запуске термоядерной установки токамак Т-15МД. Она предназначена для проведения экспериментов в области атомной энергетики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
09.11.2020
Лукашенко: Белоруссия становится ядерной державой (TUT, Белоруссия)
22.10.2019
"Росатом" рассекретил поручение о создании первой советской атомной бомбы
10.02.2016
Курчатовский институт подписал соглашения с «Росатомом», ФАНО и ОСК
11.04.2013
Период полураспада
22.03.2012
Первая плазма - через восемь лет
23.07.2009
Кузница российских ядерных кадров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 02:30
  • 1
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 21:02
  • 19154
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 16:03
  • 22
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 15:40
  • 4
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 07.03 09:32
  • 7
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 07.03 05:50
  • 2
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов
  • 05.03 23:23
  • 1
Покер по-никарагуански
  • 05.03 20:36
  • 5
Флагман советской авиации сгорел под Киевом
  • 05.03 19:44
  • 1
«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса
  • 05.03 14:48
  • 32
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 05.03 13:28
  • 0
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 05.03 11:18
  • 12
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США