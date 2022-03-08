На разработки в сфере термоядерной энергетики российское правительство выделяет 5 миллиардов рублей

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Власти РФ приняли решение о добавочном финансировании исследований в области применения атомной энергии. На разработки в сфере термоядерной энергетики и плазменных технологий российское правительство выделяет 5 миллиардов рублей.

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Власти РФ заинтересованы в разработке, развитии и практическом использовании технологий управляемого термоядерного синтеза.

Упомянутые средства будут взяты из резервного правительственного фонда. Соответствующее распоряжение за номером 426-р от 5 марта подписано главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

Источник изображения: topwar.ru

Большую часть выделенных средств – три миллиарда рублей – направят Министерству образования и науки РФ. Оставшиеся два миллиарда будут разделены поровну между госкорпорацией «Росатом» и исследовательским центром «Курчатовский институт».

Глава правительства РФ отметил, что практическое применение российскими специалистами технологии управляемого термоядерного синтеза даст стране неисчерпаемый источник надежной и экологичной энергии, о котором можно только мечтать.

Председатель кабмина считает, что исследования в данной области будут способствовать развитию не только энергетики, но также материаловедения и других отраслей.

Весной 2021 года Мишустин присутствовал при запуске термоядерной установки токамак Т-15МД. Она предназначена для проведения экспериментов в области атомной энергетики.