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ТАСС

Минобороны России опубликовало анализ военно-биологической деятельности США на Украине

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Анализ военно-биологической деятельности США на Украине
Анализ военно-биологической деятельности США на Украине.
Источник изображения: Минобороны России

Среди направлений деятельности США в рамках военно-биологических исследований на территории Украины - мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, в том числе полученных от военнослужащих, а также научно-исследовательские работы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России представило анализ ведения США военно-биологической деятельности на территории Украины.

В частности представлена инфраструктура финансируемых лабораторий. В их числе научно-исследовательские институты и санитарно-эпидемиологические лаборатории, среди которых Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского, Институт ветеринарной медицины в Киеве, Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Киеве, Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова в Харькове, Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова в Одессе и Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Всего финансирование составило около $200 млн. Среди направлений деятельности США в рамках военно-биологических исследований на территории Украины - мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, в том числе полученных от военнослужащих, а также научно-исследовательские работы.

В представленных материалах также показана карта ухудшения биологической обстановки в Европе и мире. В частности, согласно данным МО РФ, в Европе самые высокие показатели заболевания корью в 2018 году показала Украина.

В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. По словам генерала, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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