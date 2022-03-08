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Интерфакс-АВН

В Эстонию прибыла боевая техника НАТО для контингента вооруженных сил Дании

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Самоходный миномёт «Пиранья 5» датской армии
Самоходный миномёт «Пиранья 5» датской армии.
Источник изображения: forsvaret.dk

Таллин. 7 марта. ИНТЕРФАКС - В Эстонию прибыло транспортное судно Piranha V с боевой техникой для датский части боевой группы НАТО, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Силы обороны Дании входят в состав боевой группы НАТО в Эстонии с 2018 года. Предыдущий контингент отбыл из Эстонии в марте 2021 года, но теперь мы возвращаемся, подтверждая свою приверженность передовому базированию НАТО, сдерживанию противников и защите Эстонии", - заявил командир датского подразделения майор Майкл Крогсгаард (Michael Krogsgaard).

На следующей неделе на авиабазу Эмари (Amari) прибудут датские военнослужащие из роты "Викинг", которые затем будут направлены в эстонский военный городок Тапа. Там они войдут в состав боевой группы НАТО под руководством Великобритании и будут интегрированы эстонской 1-й пехотной бригадой.

Рота "Викинг", насчитывающая около 150 военнослужащих Королевской армии Дании, заменит солдат и офицеров французского 5-го драгунского полка в боевой группе НАТО в городе Тапа. Рота "Викинг" состоит из трех мотострелковых взводов с бронетранспортерами Piranha V, подразделения тылового обеспечения, группы снайперов и группы пожарных.

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Страны
Великобритания
Дания
Эстония
Проекты
NATO
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