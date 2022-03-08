Войти
Военное обозрение

Власти Турции: Продолжим работать над инициативами о прекращении огня на Украине

152
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая сторона будет продолжать усилия, направленные на проведения результативных мирных переговоров между противоборствующими сторонами на Украине и на прекращение огня. Это заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По словам Калына, Турция приветствует временное прекращение огня на Украине, чтобы дать мирным жителям возможность покинуть театр военных действий. Он также добавил, что президент страны Реджеп Эрдоган продолжит предпринимать инициативы, для того чтобы добиться постоянного прекращения огня.

С начала военного конфликта на Украине Анкара старается держаться декларативно нейтрально, хотя и является членом Североатлантического альянса. Однако при этом Анкара продолжает поставлять на Украину вооружения, в том числе ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar.

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его страна будет строго следовать Конвенции Монтре. Эта конвенция была принята в 1936 году и подробно описывает, какие корабли, при каких условиях могут проходить через Черноморские проливы. Ранее было заявлено, что Анкара может закрыть Босфор и Дарданеллы для российских и украинских военных кораблей. Пока информации о том, что у какого-то российского корабля в этом плане возникали сложности (если прохождение планировалось на истекшее с начала военной спецоперации время), нет.

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил буквально следующее:

Мы не можем отказаться ни от России, ни от Украины.

По мнению Кылычдароглу, Турция должна сохранять нейтралитет и делать всё, что положить конец кровопролитию.

Напомним, что вчера состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции, который длился почти час. Детали разговора пока не разглашаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.11.2021
Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию
28.10.2021
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
09.07.2021
Бригадный генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к войне (Dir.bg, Болгария)
01.06.2021
Зеркало (Азербайджан): у России с Турцией снова проблемы
27.07.2020
Беспилотная армия Эрдогана готовится к бою
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 02:30
  • 1
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 21:02
  • 19154
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 16:03
  • 22
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 15:40
  • 4
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 07.03 09:32
  • 7
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 07.03 05:50
  • 2
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов
  • 05.03 23:23
  • 1
Покер по-никарагуански
  • 05.03 20:36
  • 5
Флагман советской авиации сгорел под Киевом
  • 05.03 19:44
  • 1
«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса
  • 05.03 14:48
  • 32
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 05.03 13:28
  • 0
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 05.03 11:18
  • 12
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США