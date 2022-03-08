Власти Турции: Продолжим работать над инициативами о прекращении огня на Украине

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Турецкая сторона будет продолжать усилия, направленные на проведения результативных мирных переговоров между противоборствующими сторонами на Украине и на прекращение огня. Это заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По словам Калына, Турция приветствует временное прекращение огня на Украине, чтобы дать мирным жителям возможность покинуть театр военных действий. Он также добавил, что президент страны Реджеп Эрдоган продолжит предпринимать инициативы, для того чтобы добиться постоянного прекращения огня.

С начала военного конфликта на Украине Анкара старается держаться декларативно нейтрально, хотя и является членом Североатлантического альянса. Однако при этом Анкара продолжает поставлять на Украину вооружения, в том числе ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar.

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его страна будет строго следовать Конвенции Монтре. Эта конвенция была принята в 1936 году и подробно описывает, какие корабли, при каких условиях могут проходить через Черноморские проливы. Ранее было заявлено, что Анкара может закрыть Босфор и Дарданеллы для российских и украинских военных кораблей. Пока информации о том, что у какого-то российского корабля в этом плане возникали сложности (если прохождение планировалось на истекшее с начала военной спецоперации время), нет.

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил буквально следующее:

Мы не можем отказаться ни от России, ни от Украины.

По мнению Кылычдароглу, Турция должна сохранять нейтралитет и делать всё, что положить конец кровопролитию.

Напомним, что вчера состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции, который длился почти час. Детали разговора пока не разглашаются.