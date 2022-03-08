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Военное обозрение

Госсекретарь США: Российская армия способна в конечном итоге «перемолоть» украинскую

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Источник изображения: topwar.ru

Пока киевский режим продолжает публиковать нечто похожее на «победные реляции», его западные ставленники пытаются смотреть не происходящее с позиций анализа. Получается далеко не всегда, но иногда всё же выходит вполне реалистично.

Так, глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен при посещении Вильнюса с рабочим визитом сделал заявление о том, что у украинской армии «при всём уважении к тому, что она делает сегодня», шансов на успех нет.

По словам американского госсекретаря, армия России намного превосходит армию Украины и способна в конечном итоге её «перемолоть».

При этом Блинкен добавил, что США, несмотря на это, продолжат оказывать посильную помощь Украине, в том числе вооружениями и ужесточением санкционного режима.

В ходе совместной пресс-конференции с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом Блинкен также заявил, что из США в Литву дополнительно будет направлено 400 американских военных.

Блинкен:

Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.

На этом фоне в самих США высказываются опасения в связи со сложностями распространения санкционного режима на Россию в плане того, что Россия уже контролирует внушительные украинские территории. В частности, в США пока не могут однозначно ответить на вопрос, какой экономический режим поддерживать в отношении тех территорий Украины, которые с 24 февраля перешли под контроль российских военных.

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Страны
Литва
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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