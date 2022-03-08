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Военное обозрение

Госдеп США разрешил странам НАТО поставлять истребители на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

На следующий день после субботнего обращения Зеленского к американскому Конгрессу, в котором он попросил предоставить Киеву боевую авиацию, Госдеп США разрешил странам НАТО поставлять истребители на Украину. Такое решение озвучил государственный секретарь Энтони Блинкен, когда его спросили, позволено ли властям Польши, являющейся членом Североатлантического альянса, направить Киеву свои самолеты.

Об этом было заявлено им в эфире программы Face the Nation на американском телеканале CBS.

Мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы удовлетворить их нужды, если они на самом деле решат предоставить эти истребители украинцам

- сказал Блинкен.

Источник изображения: topwar.ru

Еще о возможности поставки самолетов для ВСУ из Польши заявляли в газете Wall Street Journal. В этой публикации объявлялось, что Варшава может предоставить Киеву истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, впоследствии получив от США боевые самолеты F-16.

Также о возможных поставках поляками авиации Киеву говорил представитель американской администрации журналистам телеканала CNN. Он сказал, что отправка истребителей для ВСУ является самостоятельным шагом, который имеет право сделать любая страна». При этом в Белом Доме отметили, что при организации доставки придется решить логистические вопросы и найти способ переброски самолетов из Польши на Украину.

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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
Су-25
Проекты
NATO
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