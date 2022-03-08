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Интерфакс-АВН

Балтфлот РФ сообщил об учениях разведчиков по уничтожению условных диверсантов под Калининградом

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Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области
Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Подгорчук

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Уничтожение диверсионной группы условного противника отработали разведывательные подразделения на полигоне в Калининградской области, сообщил Балтийский флот РФ в понедельник.

"В рамках лагерного сбора подразделения разведки армейского корпуса Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области отработали действия по блокированию и уничтожению диверсионной группы условного противника", - сообщила пресс-служба флота.

"По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника высадилась на востоке и продвигалась вглубь территории Калининградской области. Разведчики армейского корпуса отработали задачи по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, блокировали, а затем уничтожили ее огнем из штатного вооружения", - говорится в сообщении.

"В ходе тренировки военнослужащие разведподразделений отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применение современной топографической системы контроля и навигации, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки", - сообщил флот.

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Россия
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БФ
Военные учения
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