Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»

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Запад наращивает поставки вооружений и военного оборудования на Украину, восстанавливая утраченное в ходе "российской агрессии". Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, в вопросе поставок есть "существенный прогресс".

По словам министра, западные "партнеры" в последнее время значительно нарастили поставки оружия, но раскрывать, какое именно вооружение поставляется на Украину, Резников отказался. Вместо этого он пообещал России "сюрприз".

Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс

- заявил он.

Единственное, где Резников чуть приоткрыл "завесу тайны" - это вопрос по обмундированию и средствам защиты. По его словам, за последние три дня на Украину уже доставлено и находится в пути "50 тысяч касок и бронежилетов". Кроме того, военнослужащих ВСУ будут переодевать в форму НАТО, какой из стран пока не раскрывается. По словам министра, Киев "перехватил" партию уже готовой формы и ждет ее доставки.

Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное

- добавил Резников.

Ранее украинский министр заявил о том, что Россия в "данной войне" уже проиграла, но пока не понимает этого. Резников рассказал о "героизме" ВСУ, сумевших не только остановить, но и контратаковать российские войска.