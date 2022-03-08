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Военное обозрение

Авиация Израиля нанесла удар по окрестностям сирийской столицы

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Источник изображения: topwar.ru

Вчера недалеко от Дамаска погибло два мирных жителя. Это случилось из-за того, что авиация Израиля нанесла удар по окрестностям сирийской столицы.

Об этом сообщает агентство SANA (Сирия).

По информации источника в Сирийской арабской армии (САА), сегодня примерно в пять часов утра военно-воздушные силы Израиля нанесли удары в нескольких местах вблизи Дамаска. Самолеты ЦАХАЛ произвели ракетные пуски, находясь в это время над ливанской территорией.

И хотя противовоздушной обороне САА удалось перехватить большую часть израильских ракет, некоторые из них все же достигли цели. Результатом атаки стали разрушения вблизи сирийской столицы и гибель двух гражданских лиц.

В тот же день чуть раньше на государственном телевидении Сирии появилось сообщение об израильских ударах в южной части страны, в отражении которых были задействованы местные силы ПВО. Тогда о погибших и материальном ущербе не сообщалось.

Ракетные удары израильских военных по территории Сирии происходят регулярно. К примеру, подобный авианалет ВВС ЦАХАЛ состоялся 24 февраля. Чаще всего они направлены против находящихся на территории страны иранских военных объектов, а также отрядов проиранских ополченцев.

Сегодня новостной портал Elnashra сообщил о ракетном обстреле американской военной базы вблизи месторождения нефти на территории Сирии. Предполагается, что его произвели представители проиранского шиитского вооруженного формирования.

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Страны
Израиль
Сирия
США
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