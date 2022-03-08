Правительство РФ выделит 5 млрд руб. на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.

Бюджетные средства получит Минобрнауки - ему планируется выделить почти 3 млрд рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по 1 млрд, уточняют в пресс-службе.

В мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.