Войти
Интерфакс-АВН

Правительство РФ выделит 5 млрд руб. на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза

152
0
0
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г. Троицк.
Источник изображения: shome.niiefa.spb.su

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.

Бюджетные средства получит Минобрнауки - ему планируется выделить почти 3 млрд рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по 1 млрд, уточняют в пресс-службе.

В мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
12.10.2020
Сокращение бюджетного финансирования военных и гражданских НИОКР в России в 2021 году
19.12.2018
Владимир Дорофеев: Перспективные подлодки станут модульными
03.02.2015
«Надо пересмотреть базовые идеи ядерной энергетики»
24.12.2012
Российский проект для большого мира
17.10.2012
В трех измерениях
16.10.2009
В "Курчатовском институте" прошло межведомственное заседание
02.10.2009
Д.Медведев подписал указ о мерах по реализации пилотного проекта создания национального исследовательского центра "Курчатовский институт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 02:30
  • 1
В Минобороны РФ сообщили, что США вложили в биолаборатории на Украине свыше $200 млн
  • 07.03 21:02
  • 19154
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.03 17:24
  • 68
Война на Украине: первый день
  • 07.03 16:03
  • 22
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 15:40
  • 4
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 07.03 15:27
  • 3
Украинский режим совершенно несамостоятелен: пресс-конференция главы МИД России
  • 07.03 09:32
  • 7
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 07.03 05:50
  • 2
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 06.03 19:31
  • 2
Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов
  • 05.03 23:23
  • 1
Покер по-никарагуански
  • 05.03 20:36
  • 5
Флагман советской авиации сгорел под Киевом
  • 05.03 19:44
  • 1
«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса
  • 05.03 14:48
  • 32
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 05.03 13:28
  • 0
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 05.03 11:18
  • 12
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США