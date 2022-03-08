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Интерфакс-АВН

Истребители НАТО отрабатывают в воздушном пространстве Эстонии полеты на малой высоте

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Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: © EPA/WOLFGANG KUMM

Таллин. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) истребители F-16 ВВС Бельгии приступили в понедельник к полетам на малой высоте в воздушном пространстве балтийской республики.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, "полеты будут совершаться до конца недели не ниже 152 метров (500 футов) в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии".

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая операции на малой высоте. Свои зоны выделили и страны Балтии.

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Страны
Бельгия
Эстония
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
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