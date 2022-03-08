Финляндия рискует повторить ошибку Украины

Финляндия готова обсуждать вступление страны в НАТО, заявил президент Саули Ниинисте. Ранее он исключал такую возможность, однако Североатлантический альянс настойчиво оставлял свои «двери открытыми». Действительно ли Хельсинки готов отказаться от нейтрального статуса, какие риски такой шаг может нести для России и как наша страна должна на них реагировать?

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News заявил, что правительство страны открыто к обсуждению вступления страны в НАТО. По его словам, ситуация поменялась как в Финляндии, так и в Швеции – впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО.

"Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее", – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.

Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь повторил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу – двери альянса для них открыты. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести такое заявление.

В конце октября стало известно о значительном ухудшении отношения жителей Финляндии к России. Более половины финнов уже тогда считали Россию военной угрозой, согласно результатам опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%. Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения. Позитивнее всего к России относятся 65-летние и старше.

Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждал, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают "негативные события", среди которых, по их мнению, ситуация на Украине, в Сирии и инциденты с блогером Алексеем Навальным. Любопытно, что несмотря на противоречивое отношение к России, на тот момент финны традиционно выступали против вступления страны в НАТО.

При этом в середине февраля соседняя Швеция обнародовала внешнеполитическую декларацию на 2022 год. В документе указано, что страна не планирует подавать заявку в НАТО, а вместо этого предпочитает развивать военное сотрудничество с Финляндией.

"Финляндия может вступить в НАТО, но ее и сейчас нельзя назвать нейтральным государством из-за стремительной милитаризации. В страну возвращается "дух Маннергейма", – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

"Вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами, потому что охранять границу длиной 1,5 тыс. километров сложно и дорого не только нам, но и им. Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер. Зачем им это, я не понимаю", – отметил эксперт. По его словам,

географическое положение Финляндии требует, чтобы у руля в этой стране был здравомыслящий лидер.

"До недавнего времени так и было, но, как мы видим, даже Ниинисте начал поддаваться политической истерике вместо того, чтобы придерживаться холодного ситуационного анализа", – указал политолог. При этом никто не собирался вовлекать Хельсинки в текущий конфликт, напомнил аналитик. "У наших стран наработан очень прочный фундамент экономического и политического взаимодействия. Тем не менее Финляндия может выбрать неверную дорогу", – добавил собеседник.

Межевич выразил надежду, что заявления Ниинисте не перейдут в реальную плоскость. "Хельсинки забывает, что имеет дело не с Россией образца 1918 года. Однажды на приеме в финском посольстве я указал, что на суверенное право Финляндии вступать в НАТО Россия реализует свое суверенное право реагировать на подобный шаг применением современных систем вооружения", – напомнил политолог.

По его словам, референдум о вступлении Финляндии в НАТО разделит страну примерно поровну. "Все будет, что называется, "на тоненького". Поэтому тут точно прогнозировать результат трудно. Но если это все-таки произойдет, России нужно будет разместить ракетные системы на своих островах в Финском заливе, чтобы подлетное время до Хельсинки составляло 30 секунд", – пояснил глава РАПИ.

Эксперты также напомнили, что в последние 20 лет среди части элит Украины была популярна идея "финляндизации" страны. На практике она означала бы военный нейтралитет Украины и возможность зарабатывать большие деньги на транзите товаров и услуг из России в ЕС и обратно. Но теперь, судя по всему, уже сама Финляндия находится в шаге от "украинизации" и потенциальной демилитаризации.

В свою очередь, главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович отметил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО – прежде всего западная инициатива. "В ситуации вокруг Украины Западу нужно искать какие-то рычаги давления на Россию, которые заставили бы Москву остановить военную операцию и все последующие политические изменения в этой стране. В отсутствие реального военного ответа со стороны альянса его расширение на нейтральную часть Скандинавии выглядит вполне вероятной альтернативой", – считает он.

"Что касается самих Швеции и Финляндии, то там популярность идеи вступления в НАТО росла последние несколько лет, особенно это касается Финляндии. Там усиленно формировали соответствующее общественное мнение, но при этом отказ от нейтралитета будет равносилен слому многолетних политических традиций этих двух стран", – отметил эксперт.

"Для Швеции нейтралитет – это основа основ ее сегодняшнего благополучия. Сами шведы считают, что они стали одной из самых преуспевающих стран мира в социальном развитии именно благодаря отказу от активной силовой составляющей в политике. В результате Швеция избежала участия в Первой и Второй мировых войнах, – пояснил собеседник. – Если сейчас агенты вступления страны в НАТО приравнивают сегодняшнюю ситуацию к началу Второй мировой войны и говорят о Третьей мировой, то для многих шведов это, напротив, является аргументом для сохранения нейтрального статуса".

"А Финляндия – это страна, сумевшая из бывшей национальной окраины Российской империи стать одной из преуспевающих и развитых стран Запада именно благодаря отказу от коалиций, активной внешней политики и сближению с Востоком – с СССР, а после его распада – с Россией", – рассказал Носович.

"В межвоенное время эта страна была достаточно депрессивной и отсталой. Ее ставка на нацистскую Германию в период Второй мировой войны себя не оправдала, и после 1945 года финны сделали вывод, что невступление ни в какие альянсы и выполнение функции посредника в конфликтах России и Запада – наиболее выгодная позиция для них", – объяснил аналитик. При этом эксперт подчеркнул, что нейтралитет Финляндии был не только решением самих финнов, но и навязан Москвой как условие неприсоединения Финляндии к Советскому Союзу.

"Эта историческая память в финском обществе остается, и она, конечно, служит своеобразным якорем на вступление в НАТО как наиболее убедительный аргумент в пользу нейтралитета", – считает Носович.

По мнению политолога, для Швеции и Финляндии вступление в НАТО – не предопределенный вариант. "Хотя, конечно, вероятность этого возросла. Президент Финляндии – осторожный политик, который ценит личные отношения с Владимиром Путиным и возможность договариваться с Россией. Более того, даже Карибский кризис в свое время не заставил Финляндию вступить в военно-политический блок", – добавил собеседник.

"При этом России необходимо все указанные аспекты доносить до своих шведских и финских коллег прежде всего через посольства. А если Швеция и Финляндия все-таки вступят в Североатлантический альянс, то России нужно будет усиленно милитаризировать свой Северо-Западный федеральный округ и увеличивать присутствие в регионе Балтийского моря, поскольку блоковый статус этих стран будет представлять непосредственную угрозу Санкт-Петербургу", – заключил Носович.

Рафаэль Фахрутдинов